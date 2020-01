Cultura: Modena (FI) su morte Giampaolo Pansa, perdiamo uno di noi

- Per Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia, "apprendere dalle agenzie che Giampaolo Pansa ci ha lasciati, è come perdere un parte della nostra vita, della nostra autocritica. Non c'è più una Penna con la P maiuscola capace di insinuare dubbi, di ragionare sugli eventi da prospettive non scontate, diverse, contro corrente. Lo voglio ricordare - aggiunge Fiammetta Modena - con le sue parole nel testo 'Sangue, sesso, soldi': 'mi inquieta l'avvenire del nostro paese, oggi immerso in una crisi destinata a durare per un tempo lungo... invece il passato mi pare meno carico di pericoli rispetto al futuro'. Dove sta andando la nostra Repubblica? Verso il baratro o 'saprà ritrovare la fiducia e la forza che l'hanno aiutata a superare tante crisi?'. L'eredità umana e culturale di Pansa ci accompagnerà in questa ricerca. Lo piangiamo con dispiacere e rispetto", conclude la senatrice Modena. (Com)