Business news: Messico, Banca mondiale, crescita zero nel 2019 e ripresa dell'1,2 nel 2020

- La Banca mondiale (Bm) ha tagliato le stime di crescita per l'economia messicana portandole dal 2 per cento stimato a giugno scorso, all'1,2 per cento riportato nel rapporto "Prospettive economiche globali". Il documento certifica che il paese ha chiuso il 2019 con crescita zero del prodotto interno lordo (Pil), un netto calo rispetto all'1,7 per cento ipotizzato a giugno e allo 0,6 per cento della correzione elaborata ad ottobre. Una stagnazione attribuita dalla Bm a "un clima di investimenti incerto, una politica monetaria restrittiva e per i tagli alla spesa pubblica". Per il 2021, il pronostico è di una crescita dell'1,8 per cento, contro il 2,4 della precedente previsione. L'aspettativa di una ripresa per l'anno in corso è legata alla possibile ripresa degli investimenti, frutto di un maggiore coinvolgimento del capitale privato nei progetti infrastrutturali e del moderato appoggio ai consumi che può nascere da una politica monetaria più flessibile. (Res)