Business news: Messico: prima vendita di titoli del 2020, raccolti finanziamenti per 2,3 miliardi di dollari

- **Il governo messicano ha effettuato martedì la prima vendita di titoli pubblici del 2020. L'operazione, sviluppata dal ministero delle Finanze, è accompagnata dal primo intervento annuale sulla gestione del debito. Si tratta, rileva il ministero in una nota, del primo debito emesso nel 2020 da un ente sovrano latinoamericano. Il Messico ha ottenuto finanziamenti per un totale di 2,3 miliardi di dollari e proceduto al pagamento di passivi per 1,5 miliardi di dollari: ai possessori di titoli del debito con scadenza 2022 e 2028 è stata data la possibilità di incassare la quota in contante o di acquistare un nuovo titolo con scadenza decennale. (Res)