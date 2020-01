Business news: Cile, bilancia commerciale in attivo per 1,46 miliardi di dollari a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale cilena ha registrato a dicembre un saldo attivo di 1,46 miliardi di dollari, secondo cifre ufficiali della Banca centrale (Bcc). In termini nominali le esportazioni hanno raggiunto a dicembre i 6,644 miliardi di dollari, con un +1,3 per cento rispetto allo stesso mese del 2018 e un +25,8 per cento rispetto a novembre. Le importazioni sono equivalse invece a 5,184 miliardi di dollari, un -8,1 per cento a livello interannuale. Nonostante il dato positivo di dicembre, con un totale di 69,68 miliardi di dollari, nel 2019 le esportazioni hanno registrato complessivamente una flessione del 7,6 per cento rispetto al 2018. Le importazioni a loro volta, con 65,5 miliardi di dollari hanno registrato nei 12 mesi un calo del 14,2 per cento. La bilancia commerciale annuale registra in questo modo nel 2019 un saldo attivo di oltre 4 miliardi di dollari. (Res)