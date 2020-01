Roma: De Priamo (Fd'I), bene retromarcia su lavori galleria Giovanni XXIII ma problema non risolto

- La notizia del Campidoglio di rinviare la riqualificazione della canna sud della Galleria Giovanni XXIII è, secondo Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia, "la classica toppa peggio del buco. Dall'amministrazione grillina ennesima prova di improvvisazione in stile 'dilettanti allo sbaraglio'. Dopo le denunce di Fratelli d'Italia e la grande mobilitazione dei nostri consiglieri e militanti sui territori interessati dal quadrante, la sindaca ha fatto una mezza marcia indietro. Dalla Raggi 'retromarcia in galleria', - conclude De Priamo - di fatto 5 Stelle spostano il problema ma non lo risolvono e a Roma nord sarà caos totale".(Com)