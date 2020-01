Business news: Panama, Banca mondiale riduce stime crescita Pil nel 2020 al 4,2 per cento

- La Banca mondiale (Bm) ha ridotto le proiezioni sulla crescita dell'economia panamense nel 2020, portandole al 4,2 per cento, pari allo 1,5 in meno rispetto a quanto stimato nel giugno 2019. E' quanto si legge nel rapporto sulle "Prospettive dell'economia mondiale", nel quale si sottolinea tuttavia che "i tagli alla spesa pubblica operati e lo sblocco del settore delle costruzioni, con la presentazione di nuovi progetti infrastrutturali, contribuirà ad aumentare la produzione nel paese". Per il 2021 l'istituto finanziario prevede una crescita del 4,6 per cento, rispetto al 5,8 per cento stimato in precedenza. Quanto all'anno appena concluso, la stima di crescita del Pil da parte della Bm è del 3,5 per cento, - 1,5 rispetto a quanto stimato a giugno 2019. (Res)