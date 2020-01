Business news: Costa Rica, Banca mondiale riduce stime crescita Pil nel 2020 al 2,5 per cento

- La Banca mondiale (Bm) ha ridotto le stime di crescita dell'economia costaricana nel 2020, portandole al 2,5 per cento, lo 0,6 per cento in meno rispetto a quanto stimato nel giugno 2019. E' quanto si legge nel rapporto sulle "Prospettive dell'economia mondiale", nel quale si sottolinea tuttavia che "l'allentamento delle condizioni di credito, grazie al taglio dei tassi di interesse operato nella seconda metà dell'anno, contribuiranno a un rilancio dell'economia nel paese". Per il 2021 l'istituto finanziario prevede una crescita del 2,5 per cento, rispetto al 3,4 per cento stimato in precedenza. Quanto all'anno appena concluso, la stima di crescita del Pil da parte della Bm è del 2 per cento, l'1 per cento in meno rispetto a quanto stimato a giugno 2019. (Res)