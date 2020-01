Business news: Brasile, 2019 si chiude con inflazione al 4,31 per cento

- L'Indice nazionale dei prezzi al consumo (Ipca) in Brasile ha chiuso il 2019 al 4,31 per cento, superando di poco l'obiettivo per l'anno stabilito dal governo al 4,25 per cento. Nel 2018 l'inflazione in Brasile era stata del 3,75 per cento. Lo ha reso noto il 10 gennaio l'istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). A dicembre, l'Ipca ha registrato una forte accelerazione nella misura dell'1,15 per cento, risultato più alto registrato dal dicembre dal 2002, quando l'Ipca raggiunse il 2,10 per cento. (Res)