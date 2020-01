Libia: la nave cargo italiana Grande Baltimora costretta dall’Lna a dirigersi a Bengasi (2)

- Le attività di sbarco sono iniziate nel pomeriggio e dovrebbero proseguire fino a domattina. L’episodio rientra nel quadro dell’escalation militare che ha interessato nelle ultime settimane in Libia, con le forze di Haftar che dopo aver preso il controllo di Sirte avanzano ora verso Misurata, base di milizie allineate al Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli. Nella giornata di sabato 11 gennaio la Sala operativa dell’Operazione dignità dell’Lna ha diramato un breve comunicato per annunciare l’avanzata degli uomini di Haftar nell’area. Contestualmente, le forze navali hanno dichiarato i porti di Misurata e Khoms (poco meno di 100 chilometri più a ovest) come “zone di operazioni militari”, vietando l’approdo anche alle navi commerciali. Dalla mezzanotte di ieri è in vigore un cessate il fuoco nella zona occidentale della Libia, ma già le forze del Gna e dell’Lna si sono già accusate a vicenda di aver violato la tregua sin dalle prime ore di questa mattina. (Res)