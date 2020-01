Business news: Argentina, Banca mondiale attenua stime su recessione 2020, crescita solo a partire dal 2021

- La Banca mondiale ha ridotto sostanzialmente le proiezioni sulla contrazione dell'economia argentina nel 2020, portandole dal -3,5 del Pil previsto lo scorso giugno a un -1,3 per cento. E' quanto afferma nel rapporto sulle "Prospettive dell'economia mondiale", nel quale si sottolinea che attualmente "la recessione in Argentina si sta attenuando dopo una forte crisi del mercato". La proiezione sul breve termine della Banca mondiale indica che "gli investimenti ed il consumo continueranno l'attuale tendenza alla contrazione" anche se "a un ritmo più lento". L'economia argentina, sostiene l'istituzione multilaterale con sede a Washington, "dovrebbe sperimentare un terzo anno di contrazione nel 2020 per tornare ad un tasso positivo solo nell'anno successivo". In questo senso le proiezioni sul medio termine per il 2021 ed il 2022 sono rispettivamente del +1,4 e del +2,3 per cento. (Res)