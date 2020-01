Business news: Colombia, Banca mondiale prevede crescita del 3,3 per cento nel 2020

- La Banca mondiale ha rivisto leggermente al ribasso le stime di crescita per l’economia colombiana per il 2020, portandole dal 3,5 al 3,3 per cento. E’ quanto si legge nel rapporto dell’istituto finanziario sulle prospettive economiche globali. In lieve rialzo le stime per i due anni successivi. Per il 2020 e 2021 l’istituto finanziario di base a Washington prevede una crescita rispettivamente del 3,6 e 3,9 per cento. Nel paese, si legge nel rapporto, si prevede un’accelerazione degli investimenti e condizioni di finanziamento favorevoli che sosterranno la domanda domestica. A questo si aggiunge l'impatto della migrazione venezuelana nel paese, che la Banca mondiale definisce "positivo" nel lungo termine. (Res)