Business news: Cile, Banca mondiale riduce stime crescita per il 2020 al +2,5 per cento

- La Banca mondiale ha ridotto le proiezioni di crescita dell'economia cilena portandole al +2,5 per cento rispetto al +3,1 per cento previsto lo scorso giugno. E' quanto si legge nel rapporto sulle "Prospettive dell'economia mondiale", nel quale si sottolinea che "dopo i disordini sociali della fine del 2019, l'economia in Cile dovrebbe riprendere a crescere al +2,5 per cento nel 2020 e al +3,0 per cento nel 2021". A trainare la ripresa, segnala la Banca mondiale, saranno soprattutto "un volume maggiore di esportazioni di rame", dopo le interruzioni alla produzione estrattiva registrate nel 2019. Il rapporto parla di "aspettativa di un miglioramento del settore privato" grazie anche "alle riforme lanciate dal governo" e alla "spinta derivata dallo stimolo fiscale". (Res)