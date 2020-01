Business news: Messico-Argentina, riunione ministri Esteri, focus su rafforzamento relazioni bilaterali e agenda regionale

- Una nuova spinta alla relazione politica ed economica bilaterale, definita "strategica", e il "rafforzamento delle sinergie in materia regionale e globale". Questi i principali punti sottolineati in una nota congiunta al termine di una riunione tenuta giovedì tra i ministri degli Esteri di Argentina e Messico, Felipe Solà e Marcelo Ebrard, al margine del quinto vertice della Comunità degli stati latinoamericani e caraibici (Celac) tenuto nella capitale del paese nordamericano. Ebrard si è inoltre "congratulato" con l'omologo argentino "per la nuova tappa politica che attraversa il paese amico", mentre Solà ha dichiarato che in Messico ha potuto "constatare la solidità del rapporto" stretto dal presidente argentino Alberto Fernandez con l'omologo messicano Manuel Lopez Obrador, e che "si apre un nuovo panorama commerciale". (Res)