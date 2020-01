Business news: Argentina, Banca centrale annuncia ulteriore taglio a Tasso ufficiale di sconto

- La Banca centrale argentina (Bcra) ha annunciato una ulteriore riduzione di tre punti del Tasso ufficiale di sconto (Tus) portandolo dal 55 al 52 per cento. La decisione è stata comunicata dal direttorio della Bcra guidato dal banchiere centrale Miguel Angel Pesce attraverso un comunicato nel quale si sottolinea che la misura è stata adottata "in sintonia con "i progressi registrati dal tavolo di concertazione dell'accordo nazionale sui prezzi". Lo stesso Pesce, segnala oggi il quotidiano "Ambito", aveva anticipato l'intenzione di "proseguire nel cammino di riduzione del Tus", in considerazione del fatto che la politica di mantenere un alto tasso di interesse adottata dal precedente governo "non ha ottenuto l'effetto di rallentare l'inflazione creando invece un forte effetto recessivo". (Res)