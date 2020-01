Kosovo: fonti stampa, fallisce incontro leader Vetevendsoje e Ldk su formazione governo (4)

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci vuole che la formazione del governo avvenga il prima possibile, come rilevato dalla stampa locale. In merito al limite di 48 ore che Thaci ha detto di aver concesso al leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti per proporre ufficialmente il nome del candidato alla carica di primo ministro, un funzionario della presidenza ha spiegato che "naturalmente si tratta di una richiesta politica basata sulla necessità di formare il governo. Speriamo che Kurti proponga il candidato al più presto". Il leader di Vetevendosje, da parte sua, in un commento per "Radio Free Europe", ha negato che da parte di Thaci sia stato imposto un limite di tempo. (segue) (Kop)