Kosovo: premier ad interim Haradinaj si dimette da presidenza del partito Aak

- Il leader e fondatore dell’Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), il primo ministro ad interim Ramush Haradinaj, ha rassegnato oggi le sue dimissioni dalla presidenza del partito. Lo riferisce la stampa del paese balcanico, aggiungendo che Haradinaj conserverà l’incarico in via provvisoria fino al prossimo giugno, quando saranno nominati i nuovi vertici della formazione. In un’intervista al portale di informazione “Ekonomia Online”, il premier ad interim ha affermato che “sono stati stabiliti alcuni nuovi criteri per la nomina dei vertici del partito, che faranno sì che tutti i candidati corrano in condizioni di parità”. “Questo principio si applicherà a tutti i livelli organizzativi della formazione: in questo modo verrà garantito un grado adeguato di trasparenza e competizione”, ha aggiunto Haradinaj. (Kop)