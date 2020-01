Libia: la nave cargo italiana Grande Baltimora costretta dall’Lna a dirigersi a Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è stata sequestrata, ma è stata costretta a cambiare rotta e a dirigersi a Bengasi, nell’est della Libia, la nave cargo italiana Grande Baltimora. Nel primo pomeriggio un ufficiale dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, Ali Sabit, ne aveva annunciato il sequestro al largo di Misurata in una dichiarazione all’agenzia di stampa “Sputnik”. Un’unità dell’Esercito nazionale libico ha costretto una nave italiana a modificare la sua rotta, scortandola a Bengasi sulla base del divieto di entrata nei porti di Misurata e Khoms annunciato in precedenza: sono attualmente in corso gli interrogatori dell’equipaggio e una perquisizione della nave”, aveva spiegato Sabit. In realtà, come appurato da “Agenzia Nova”, non si è trattato affatto di un sequestro. Informato del divieto di raggiungere Misurata, l’armatore della Grande Baltimora, il Gruppo Grimaldi, ha deciso di far dirigere l’unità a Bengasi, dove la compagnia ha un corrispondente per il disbrigo delle pratiche di sdoganamento del materiale trasportato, ovvero autovetture usate. (segue) (Res)