Roma: Fd'I, lavori in galleria Giovanni XXIII vanno spostati a periodo estivo

- "Anche grazie alla nostra mobilitazione,alle firme raccolte, e alla commissione mobilità richiesta il Campidoglio ha fatto una parziale marcia indietro: i primi lavori che partiranno il 20 gennaio e che interesseranno la canna nord (che collega pineta sacchetti e Trionfale) dovrebbero durare, dicono loro, 30 giorni, al massimo 40 invece che due mesi e mezzo". Lo dichiarano in una nota Lavinia Mennuni consigliere Roma Capitale di Fratelli d'Italia, Simone Pelosi coordinatore del Municipio II, Federico Guidi Coordinatore del Municipio XIV, Giorgio Mori consigliere del Municipio XV, i consiglieri del Municipio XIV Mariani, Oddo, Pirandola, e i membri dei coordinamenti Casasanta, Bedini, dé Medici, Gallucci e Visconti. "I lavori nel tratto della 'canna sud', (in direzione Stadio Olimpico/Salaria) previsti inizialmente ad aprile, saranno eseguiti a luglio dopo la chiusura delle scuole e dopo le partite dell'Europeo di calcio. La diminuzione della tempistica, però non risolverà affatto il merito del problema ovvero il caos viabilità che si verrà a creare sull'intero quadrante di Roma nord. Manca ancora un piano di viabilità alternativa, temiamo che le ambulanze dirette verso gli ospedali rimarranno imbottigliate, il caos ci sarà comunque. Dunque ribadiamo che i lavori devono essere tutti spostati nel periodo estivo quando le scuole sono chiuse, di notte e lasciando comunque aperta una delle due corsie delle gallerie. Giovedì 16 ci sarà in Campidoglio la commissione congiunta mobilità e lavori pubblici che abbiamo richiesto e nella quale, ribadiremo le nostre richieste e cercheremo di far ragionare lor signori, per evitare di far sprofondare Roma Nord nel caos più assoluto". (Com)