Business news: Paraguay, Banca mondiale riduce prospettive crescita 2020 a +3,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha ridotto le prospettive di crescita del Paraguay nel 2020 portandole al +3,1 per cento, rispetto al +4 per cento previsto lo scorso mese di giugno. E' quanto afferma l'istituzione multilaterale con sede a Washington nel rapporto semestrale sulle "Prospettive dell'economia mondiale". Quasi invariata la proiezione relativa al 2021, dove si prevede un +3,9 per cento invece del +4 per cento previsto nella precedente proiezione. A limitare la crescita del Paraguay, sostiene la Bm, è principalmente il contesto regionale. Colpiscono in particolar modo la forte recessione in Argentina e la stagnazione dell'economia brasiliana, i due principali partner commerciali del paese. Nel caso dell'Argentina, sottolinea il documento, anche la forte svalutazione del peso rispetto al guaranì danneggia le esportazioni paraguaiane. (Res)