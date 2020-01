Business news: Messico, dicembre 2019, inflazione a livello più basso degli ultimi quattro anni

- A dicembre del 2019, l'indice dei prezzi al consumo in Messico è cresciuto dello 0,56 per cento su mese e del 2,83 per cento su anno. Il dato, diffuso dall'istituto nazionale di statistica (Inegi), è il più basso dal dicembre del 2015, quando i prezzi registrarono un aumento del 2,13 per cento su anno. Si tratta della seconda chiusura di ano più bassa da quando Inegi elabora la serie storica. I prezzi si confermano così ampiamente all'interno dei livelli fissati dalla Banca centrale (Banxico), il 3 per cento con una variazione di un punto percentuale in più e in meno. Il mese di novembre si era chiuso con un incremento dello 0,81 per cento su mese, portando il livello dell'inflazione al 2,97 per cento su anno. La lunga stagione di raffreddamento dei prezzi segue le impennate del 2017, con punte fino al 6,77 per cento su anno. (Res)