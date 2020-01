Business news: Uruguay, presidente eletto Lacalle Pou annuncia piano per attirare 100 mila contribuenti argentini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, il cui governo si insedierà a partire dal mese di marzo, ha pronto un piano di incentivi per sedurre circa 100 mila contribuenti argentini tra i più facoltosi a prendere la residenza nel suo paese. "L'Uruguay per diverse ragioni ha la possibilità di trasformarsi nel luogo di residenza non solo di cittadini del Mercosur (blocco commerciale composto da Uruguay, Argentina, Paraguay e Brasile), ma di tutto il mondo, e noi possiamo fare alcune cose a riguardo", ha dichiarato il futuro presidente in un evento del settore immobiliare, segnala il quotidiano "El Observador". Il riferimento di Lacalle Pou è ad una serie di facilitazioni nelle pratiche di residenza e di agevolazioni fiscali per attirare l'ingresso di capitali soprattutto degli argentini che verrebbero colpiti da una nuova tassa patrimoniale annunciata dal governo di Alberto Fernandez. "Renderemo flessibili alcune norme della banca centrale che complicano l'ingresso di capitali", ha spiegato il leader del Partido Nacional. (Res)