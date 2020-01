I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia: ministro Esteri Dacic, altri ritiri riconoscimento Kosovo nel 2020 - Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, si aspetta "dei nuovi ritiri" del riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte di paesi terzi. In una dichiarazione rilasciata alla stampa locale, Dacic ha ribadito che la Serbia proseguirà nel 2020 la propria campagna diplomatica in questa direzione. Al momento, ha aggiunto il ministro, sono 93 i paesi delle Nazioni Unite che riconoscono il Kosovo, mentre 95 non lo riconoscono e 5 mantengono "una posizione fluida". "Quando abbiamo iniziato (la campagna per il ritiro del riconoscimento) erano 113 i paesi che riconoscevano il Kosovo. Oggi sono 93, mentre per ottenere la maggioranza all'interno delle Nazioni Unite è necessario che siano 97", ha concluso Dacic. L'11 novembre il ministero degli esteri di Belgrado ha reso noto che il l'ultimo paese ad avere ritirato il proprio riconoscimento è stato il Ghana. (segue) (Res)