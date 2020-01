Albania-Serbia: presidente Meta su dichiarazioni Vucic su massacro Recak, "non provochi gli albanesi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania non vuole mettere in una posizione difficile il presidente serbo Aleksandar Vucic chiedendogli di condannare i massacri e il genocidio di Recak, in Kosovo, ma non dovrebbe provocare gli albanesi sostenendo che è stata un'invenzione dell'ambasciatore statunitense. Lo ha dichiarato il presidente albanese Ilir Meta, in un'intervista all'emittente televisiva di Tirana "Oranews". Il massacro di Recak – l'omicidio da parte delle forze serbe di 45 civili albanesi - è stato secondo diversi osservatori il fatto scatenante che portò all'intervento militare della Nato nel 1999 in Kosovo. Le dichiarazioni di Vucic, all'inizio dello scorso dicembre, hanno provocato l'ira degli albanesi in Albania e in Kosovo. "Basta con le autovalutazioni di una guerra sporca condotta da un vecchio e sanguinoso regime a Belgrado. Andiamo avanti.", ha replicato il primo ministro albanese Edi Rama, sostenendo che "è necessario costruire un contesto di pace e prosperità e trasformare la nostra regione in un modello".(Alt)