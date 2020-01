Romania: Stoltenberg a Orban, situazione in Medio Oriente fragile, Alleati vogliono stabilità

- La situazione in Medio Oriente rimane instabile e fragile, ma non è nell'interesse di nessuno avere un nuovo conflitto e la pace e la stabilità in Medio Oriente sono importanti per gli alleati della Nato. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo il suo incontro con il primo ministro romeno Ludovic Orban. Stoltenberg ha elogiato la Romania, che "svolge un ruolo chiave nella nostra Alleanza" contribuendo alle operazioni della Nato in Afghanistan e Kosovo, ospitando il sito Nato di difesa antimissile balistica a Deveselu, mandando le sue truppe nel gruppo tattico multinazionale in Polonia e fornendo "contributi essenziali alla sicurezza del Mar Nero". Stoltenberg ha aggiunto di accogliere "con favore i piani della Romania di spendere il 2 per cento in difesa quest'anno" e anche "i piani per modernizzare le forze armate nel prossimo decennio. Conto sulla Romania, come su tutti gli alleati, per mantenere lo slancio", ha detto il segretario generale. (segue) (Beb)