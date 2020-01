India: Jammu e Kashmir, funzionario di polizia arrestato insieme a militanti separatisti

- La polizia del Jammu e Kashmir, in India, ha confermato oggi l’arresto di un suo alto funzionario, il vicesovrintendente Davinder Singh, fermato ieri insieme ad altre tre persone sospettate di attività terroristiche che viaggiavano a bordo della stessa auto. Gli altri arrestati sono un comandante del gruppo Hizbul Mujahideen, Naveed Babu, e il militante della stessa organizzazione Rafi Ahmad Rather, residente a Shopian, e l’avvocato Ifan Shafi, anche lui di Shopian. L’ispettore generale di polizia del Kashmir, Vijay Kumar, ha dichiarato che Singh ha partecipato a molte azioni antiterrorismo, occupandosi anche della sicurezza in occasione della recente visita di un gruppo di diplomatici stranieri, ma che ora è sospettato di aver aiutato i militanti separatisti ed è in custodia cautelare. L’uomo viene interrogato da Polizia, Esercito, Forza di polizia centrale di riserva (Crpf), Intelligence Bureau (Ib), Research and Analysis Wing (Raw), Criminal Investigation Department (Cid) e altre agenzie di intelligence. (segue) (Inn)