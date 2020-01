Parma 2020: FS, con Trenitalia in Capitale italiana cultura

- Ogni giorno 20 Frecce, 30 Intercity e oltre 100 treni Regionali di Trenitalia (gruppo FS italiane) collegano Parma con le altre principali città italiane sia verso Nord sia verso Sud.Lo riferisce una nota di FS. Con il nuovo orario invernale ‪2019-2020, in vigore da domenica 15 dicembre, la Capitale italiana della cultura 2020 è entrata a pieno titolo fra le città servite dall'alta velocità italiana. I Frecciargento 700, fra Milano e le località della direttrice Adriatica, utilizzano infatti i binari della linea Av rendendo possibile raggiungere Parma da Milano o da Bologna in poco meno di 50 minuti, nonché ridurre i tempi di viaggio da e per la Romagna e le principali stazioni di Marche, Abruzzo e Puglia. (segue) (Com)