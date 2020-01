Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, lunedì 13 gennaio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'alta pressione insiste sulle regioni del Nordovest favorendo il fenomeno della nebbia sulle pianure piemontesi, che rimarrà persistente anche durante le ore centrali del giorno estendendosi poi in serata anche alle aree pedemontane. Da segnalare inoltre nubi basse sulla Liguria, dove in serata non è esclusa qualche sporadica e debole pioggia. Sulle Alpi tempo bello con cieli velati per nubi alte di passaggio. Temperature in aumento in quota, in calo nei bassi strati dell'atmosfera con marcate inversioni termiche. Venti deboli o assenti. Mare calmo o quasi. (Rpi)