Business news: Cile, inflazione al 3 per cento nel 2019, dato più alto dal 2015

- L'inflazione in Cile nel 2019 è stata del 3 per cento secondo dati ufficiali, mentre nel mese di dicembre l'indice dei prezzi ha segnato una variazione dello 0,1 per cento. Il dato sui dodici mesi, rappresenta la cifra più alta registrata dal 2015 e rientra ad ogni modo perfettamente nel rango medio previsto dalla Banca centrale, fissato tra il 2,5 ed il 3,5 per cento. L'incremento di dicembre, segnala l'Istituto nazionale di statistica (Ine), è dovuto ad aumenti su 5 delle dodici voci del paniere, ed in particolare al settore dei trasporti, che ha segnato un +1,7 per cento, e a quello dei servizi, con un +0,6 per cento. In calo invece i prezzi dell'abbigliamento, con un -1,3 per cento, ricreazione e cultura, -1 per cento, e alimenti e bevande, -0,6 per cento. (Res)