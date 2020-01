Business news: Messico, ministro Finanze, economia "blindata" rispetto a tensioni in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran non stanno per il momento minando la solidità dell'economia messicana. Lo ha detto il ministro delle Finanze del Messico, Arturo Herrera, ricordando che il paese dispone di riserve superiori ai 180 miliardi di dollari e che il conflitto in Medio Oriente ha avuto ricadute "minori" sul cambio del peso e sul prezzo del petrolio. "L'economia messicana è chiaramente blindata. Abbiamo 180 miliardi di riserve, una linea di credito flessibile con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per oltre 60 miliardi di dollari", ha detto Herrera nel corso di un incontro con gli Ambasciatori messicani. Il ministro ha anche ricordato che il paese dispone di una linea di credito da 9 miliardi di dollari con il Tesoro degli Usa, garanzia di un "pieno accesso ai mercati". (Res)