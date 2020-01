Business news: Perù, Banca mondiale rivede al ribasso stime crescita per il 2020

- La Banca mondiale ha rivisto al ribasso le stime di crescita per l’economia peruviana per il 2020, portandole dal 3,9 per cento al 3,2 per cento. E’ quanto si legge nel rapporto dell’istituto finanziario sulle prospettive economiche globali. Rivista al ribasso anche la stima di crescita per il 2019, portata dal 3,8 al 2,6 per cento, e per il 2021, anno in cui si prevede una crescita del 3,5 per cento, 0,5 punti in meno rispetto alla stima precedente. (Res)