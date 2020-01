Kosovo-Serbia: ministero Esteri Pristina sconsiglia viaggi nel paese vicino

- Il ministero degli Esteri del Kosovo ha sconsigliato ai cittadini del paese di recarsi nel territorio della Serbia. L'annuncio del ministero degli Esteri di Pristina è stato pubblicato oggi dopo l'arresto del cittadino kosovaro Nezir Mehmetaj al valico di frontiera di Merdare. "La Serbia non è più un territorio che assicura il livello legale e fisico di sicurezza", si legge nella nota diffusa dal dicastero di Pristina, che sconsiglia viaggi in Serbia o chiede comunque di prestare massima attenzione. Mehmataj è stato fermato dalle autorità serbe sulla base di un mandato d'arresto di Belgrado per crimini di guerra. (Kop)