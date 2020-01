Europa orientale: presidente ceco Zeman non sarà presente a summit “17+1” in Cina

- Il presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, ha annunciato che non si recherà in Cina ad aprile in occasione del summit del formato “17+1” per la cooperazione tra il paese asiatico e le nazioni dell’Europa centrale e orientale. Lo riferisce l’emittente “Radio Prague”, aggiungendo che la decisione del capo dello Stato è dovuta in parte alla scarsità di investimenti cinesi in Repubblica Ceca, inferiori a quanto promesso in precedenza. Secondo quanto riportato dal portale di informazione “Blesk.cz”, a rappresentare la Repubblica Ceca al summit sarà il vicepremier Jan Hamacek. (Vap)