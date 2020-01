Milano: De Corato dopo sopralluogo di Fratelli d'Italia a mercato di viale Puglie, comune e governo lo chiudano

- "Poche bancarelle di venditori regolari in mezzo a molti abusivi che espongono merce ricettata di ogni tipo e anche alimentari rubati da supermercati: è la situazione intollerabile del mercato di viale Puglie". Lo afferma in una nota l'assessore regionale di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato che domenica mattina ha svolto un sopralluogo assieme al presidente della commissione sicurezza del Municipio 4 Francesco Rocca, all'europarlamentare Carlo Fidanza, al consigliere comunale di Fratelli d'Italia Andrea Mascaretti, ai consiglieri del Municipio 4 Pietro Giorgio Celestino e Vidal Silva e a molti ragazzi della Gioventù nazionale. "Un quadro di degrado e illegalità - aggiunge l'ex vicesindaco di Milano - fin troppo a lungo tollerato dal Comune e per il quale va individuata una soluzione definitiva. Per chiedere la chiusura del mercato di via Puglie, l'on. Paola Frassinetti (FdI) ha presentato nei giorni scorsi un'interrogazione parlamentare e io farò lo stesso scrivendo al prefetto, al questore, al sindaco e al comandante della polizia locale, segnalando loro che tutto questo non è ulteriormente tollerabile". "Ho voluto essere presente questa mattina – dichiara Carlo Fidanza – per verificare personalmente una questione che intendo portare in sede europea, visto che fino ad ora non sono stati presi provvedimenti". (Com)