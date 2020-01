Tpl Roma: Atac, sempre comunicate corse saltate su Roma-Viterbo

- Dopo le denunce di alcuni pendolari riportate dagli organi di stampa sulla mancata comunicazione da parte di Atac di corse saltate sulla linea ferroviarie, Atac interviene per precisare. In una nota l'azienda municipalizzata del Campidoglio scrive: "Non risponde al vero che Atac eviti di comunicare le eventuali cancellazione di corse. Lo stato del servizio della rete metroferroviaria, e quindi, anche della della ferrovia Roma-Viterbo, è pubblicato in tempo reale sul sito atac.roma.it e sugli altri canali aziendali (ad esempio i social), distribuito open data ai principali altri canali (agenzia della Mobilità, Luceverde eccetera) e distribuito dalle principali app (ad esempio Moovit". Ancora: "Nelle giornata di ieri sono state cancellate 20 corse, ed esclusivamente nella tratta urbana, e non 'una trentina', come riportato nell'articolo, su un totale di 226 corse distribuite nell'arco di 19 ore di servizio. Nessuna cancellazione ha riguardato la tratta extraurbana. Si fa notare in particolare che sulla tratta urbana, in alcuni momenti delle ore di punta, la frequenza dei treni tra Montebello e Flaminio scende sino a 5 minuti". Infine secondo Atac: "Riportare i dati aggregati su base plurimensile delle corse saltate senza rapportarli al totale delle corse programmate è gravemente distorsivo della realtà. Basti considerare che dalla metà di settembre alla fine di dicembre del 2019 è stato effettuato il 96,2% delle corse previste. Le 1.200 corse cancellate, riportate nell'articolo, inoltre si riferiscono a oltre 190 giorni di esercizio. Ciò significa che parliamo di circa 6 corse in media cancellate al giorno, quando nei giorni feriali ne sono previste 226. Infine è gravemente diffamatorio ricondurre ad Atac i malori avvenuti a bordo dei treni duranti il servizio". (Com)