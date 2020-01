Ambiente: Bedori (M5s Milano) su polemica sindaco-Verdi, Sala attaccherà anche Wwf e Legambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non riesco a comprendere l'attacco e l'accanimento di Sala sui verdi di questo giorni. Sala si è messo allo stesso livello comunicativo di Renzi: la politica del fare. E su quello di Salvini: contro chi dice no". Lo dichiara in una nota la capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio comunale , Patrizia Bedori, commentando la polemica tra il sindaco Giuseppe Sala e i Verdi nata dopo il taglio degli alberi del parco di via Bassini. "Il tema è che non si va mai nel merito, lo stop al consumo di suolo lo abbiamo chiesto nella discussione del pgt ed é uno dei motivi per cui abbiamo votato contro, ma oltre a noi lo chiedono le il Wwf, Legambiente i comitati cittadini, i professori del politecnico, i ricercatori, gli studenti le associazioni ambientaliste... Sala ha intenzione di attaccare anche loro?". Per l'esponente pentastellata "i dati e i numeri parlano chiaro: nell'ultimo anno sono stati persi per sempre undici ettari e mezzo di verde a Milano, il consumo di suolo non diminuisce e non si possono più trovare giustificazioni per consumarne altro, non sono più accettabili checché ne dica il sindaco". (Com)