Libia: parlamento Tobruk potrebbe chiedere assistenza militare a Egitto

- La Camera dei rappresentanti della Libia, il parlamento con sede a Tobruk, potrebbe chiedere all’Egitto assistenza militare in caso di ingerenze straniere nel conflitto. Lo ha dichiarato oggi il presidente del parlamento, Aguila Saleh, nel corso di una visita al Cairo. “Vi invito a prendere una posizione ferma. Potremmo essere costretti a chiedere il coinvolgimento delle forze armate egiziane in caso di intervento straniero nel nostro paese”, ha affermato Saleh in diretta alla televisione egiziana. Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato questo mese l’invio di forze militari in Libia a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna), chiamato a difendere la capitale dall’offensiva dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. Secondo Saleh, così facendo il Gna ha chiesto ad Ankara di rendere la Libia “uno Stato ottomano”. Al momento è in corso un cessate il fuoco tra le parti, che tuttavia si sono già vicendevolmente accusate di aver violato la tregua. (Res)