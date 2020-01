Parma 2020: Mattarella, cultura è metronomo per essere protagonisti dei cambiamenti della storia

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha apprezzato il titolo selezionato da Parma 2020, "La cultura batte il tempo". "E' davvero un bel titolo quello che avete scelto - ha detto il capo dello Stato nel suo discorso in occasione delle celebrazioni per l'inaugurazione di Parma Capitale della Cultura 2020 al Teatro Regio della città -. Unire gli sforzi della città in questo anno che certamente sarà per tutti voi carico di soddisfazioni e conferirà una spinta che manterrà i suoi effetti oltre quest'anno. La cultura è davvero una sorta di metronomo della storia - ha osservato Mattarella -. E' una chiave che ci consente di comprendere il passato, interpretare il presente e progettare il futuro, per sentire la storia come nostra e per renderci protagonisti dei suoi cambiamenti". (segue) (Rin)