Parma 2020: Mattarella, cultura è metronomo per essere protagonisti dei cambiamenti della storia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capo dello Stato, "la cultura spinge all'innovazione nel renderci consapevoli del cammino percorso, ci dà il coraggio di andare avanti insieme come comunità. Battere il tempo vuol dire anche questo - ha spiegato -: affrontare la modernità ed essere capaci di guidarla verso traguardi di maggior civiltà, di benessere, di sempre più ampia diffusione delle conoscenze, mettendo in moto un circuito virtuoso in cui il testimone della vita e della responsabilità passi naturalmente da una generazione all'altra e affinché i più giovani possano crescere progettando il futuro senza impedimenti. Non essere in definitiva, significa, superati e travolti dall'incedere del tempo". (segue) (Rin)