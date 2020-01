Venezuela: Parra, rubata la lista dei presenti al voto dell’Assemblea nazionale del 5 gennaio (2)

- Parra ha poi esortato Guaidò a fare un passo indietro: “Ha l’opportunità di mettere da parte i suoi interessi partigiani, il potere, la cupola che lo circonda e di permettere ai venezuelani di normalizzare le loro vite”. Riguardo al tentativo della Guardia nazionale bolivariana (Gnb) di impedire l’accesso ad alcuni parlamentari all’Assemblea, Parra ha detto che “la militarizzazione del Palazzo legislativo è stata gestita per ordine di Guaidò e che si sta lavorando per normalizzare l’ingresso della stampa”. In generale Parra si è detto ottimista sulla sua elezione a presidente e sulla normalizzazione della situazione del parlamento. “Dobbiamo aprire il dibattito per concludere con questa fase di polarizzazione”, ha affermato. (segue) (Brb)