Parma 2020: Mattarella, sarà vetrina Italia e sempre più città europea

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affermato che "l'esperienza di Capitale della cultura è una straordinaria opportunità per porre in sinergia le istituzioni, le forze imprenditoriali e sociali, i corpi intermedi, le intelligenze e le sensibilità presenti nella città e nel territorio in cui è inserita". Il capo dello Stato lo ha detto nel suo discorso in occasione delle celebrazioni per l'inaugurazione di Parma Capitale della Cultura 2020 al Teatro Regio della città. "Quando si realizza una felice collaborazione tra pubblico e privato come qui è avvenuto, e hanno sottolineato il sindaco e l'assessore alla Cultura, si rafforza il tessuto civile oltre a quello economico", ha osservato il presidente Mattarella per poi aggiungere: "I positivi risultati sono così destinati a perpetuarsi in termini di turismo, di capacità di iniziativa di mobilitazione di risorse, di forze, di crescita della società. Parma sarà vetrina dell'Italia e questo impegno la porterà a sentirsi sempre più città europea". (segue) (Rin)