Iran-Qatar: ayatollah Khamenei riceve emiro Thamin, "cooperazione regionale per contrastare Usa"

- In Medio Oriente è necessaria una maggiore cooperazione tra i paesi della regione per affrontare i problemi provocati dagli Stati Uniti. Lo ha dichiarato la guida suprema della Rivoluzione islamica, ayatollah Ali Khamenei, dopo aver ricevuto oggi a Teheran l'emiro del Qatar, Tamim bin Hama al Thani. Secondo il leader religioso iraniano, "la situazione nella regione è ingiusta a causa degli Stati Uniti e dei loro amici. L'unico modo per affrontare il problema è affidarsi alla cooperazione inter-regionale". Tamim si è recato oggi in visita a Teheran in un contesto di forti tensioni regionali per l’uccisione da parte degli Stati Uniti del generale Qasem Soleimani, capo della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione islamica, e per l’abbattimento del volo 752 della Ukraine International Airlines a causa di un missile terra-aria dei Pasdaran. L'emiro ha incontrato anche il presidente iraniano, Hassan Rohani, con il quale ha tenuto una conferenza stampa trasmessa in diretta televisiva in Iran. In questa occasione ha dichiarato che è necessario il dialogo per risolvere le crisi regionali in un momento “molto delicato”. Tamim ha anche ringraziato Teheran per aver sostenuto il Qatar dopo il boicottaggio imposto sull’emirato nel giugno del 2017 da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Bahrein. Il Qatar ospita la più grande base militare statunitense nella regione, ma ha anche un canale di dialogo aperto con Teheran. Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahan al Thani, è stato in visita in Iran, dove ha invitato tutti gli attori coinvolti a cercare una soluzione pacifica che allievi le tensioni in corso. (Res)