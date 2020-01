Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé, la senatrice a vita Liliana Segre e il presidente del Comitato Pietre d’Inciampo Marco Steiner, partecipano alla conferenza stampa di presentazione delle 28 nuove Pietre d'Inciampo dedicate alla memoria di altrettante vittime milanesi dei campi di concentramento, la cui posa avverrà il 15 e il 17 gennaio.Palazzo Marino - sala Consiliare, piazza della Scala 2 (ore 11.00)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino - sala Consiliare, piazza della Scala 2 (ore 16.30)REGIONEL'assessore della Regione Lombardia allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, partecipa alla 'Presentazione di misure e incentivi per la valorizzazione di brevetti, marchi e disegni'.Camera di Commercio di Milano, via Meravigli, 9/b (ore 09.45)L'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della 62ª Fiera regionale agricola, artigianale e commerciale di Lonato del Garda (Brescia) che si svolgerà dal 17 al 19 gennaio. Oltre all'assessore Rolfi, saranno presenti il sindaco di Lonato del Garda Roberto Tardani e il direttore del Comitato Fiera Davide Bollani.Sede Ufficio territoriale di Regione Lombardia, via Dalmazia 92 - Brescia (ore 11.00)Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università Export e Internazionalizzazione delle Imprese, Fabrizio Sala, partecipa al Talk show 'Sulla pelle dei pazienti'.Leo Pharma, via Schering 21 - Segrate/MI (ore 15.30)VARIEWorkshop dal titolo 'Presentazione di misure e incentivi per la valorizzazione di brevetti, marchi e disegni’, organizzato dal ministero dello Sviluppo economico e Unioncamere in collaborazione con Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. Intervengono, tra gli altri, il viceministro allo Sviluppo Economico, Stefano Buffagni e il presidente della Camera di commercio di MilanoMonza Brianza Lodi e di Unioncamere, Carlo Sangalli.Camera di Commercio di Milano, via Meravigli, 9/b (ore 09.30)(Rem)