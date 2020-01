Argentina: Fernandez, priorità è ricostruire mercato interno aumentando capacità di consumo

- Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, è pronto ad aumentare le tasse ai settori che stanno meglio, con l’obiettivo di far ripartire l’economia. La fase di emergenza economica dovrebbe chiudersi in 180 giorni, ma potrebbe anche essere prorogata. Il governo, intanto, si sta occupando anche di altre questioni e ha iniziato a lavorare alla riforma della giustizia federale. Lo dichiara lo stesso capo di Stato in un’intervista rilasciata, a un mese dall’insediamento, a Horacio Verbitsky, giornalista e scrittore, attivista per i diritti umani, fondatore del sito di informazione “El Cohete a la Luna”. “Vorremmo non aumentare le tasse a nessuno. Ma è il risultato di ciò che è rimasto dopo Macri. Questo deve essere considerato. Perché dobbiamo dire ai pensionati che il Fondo di garanzia della sostenibilità è composto per il 70 per cento da titoli di Stato, perché Macri ha preso tutto il denaro dai pensionati per finanziarsi”, premette Fernandez, criticando la gestione del suo predecessore. (segue) (Abu)