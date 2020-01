Argentina: Fernandez, priorità è ricostruire mercato interno aumentando capacità di consumo (2)

- “Come ricostituire questa cassa, se non addebitando più tasse? E su chi possiamo caricarle? Su quelli che hanno di più, su quelli che si trovano in una situazione migliore. E chi sono quelli nella situazione migliore? Coloro che possono esportare e raccogliere dollari”, prosegue il presidente dell’Argentina. Fernandez assicura che “non è un attacco al settore agricolo, che è un partner molto importante per la crescita argentina”. “Per rispettare i suoi impegni, l’Argentina ha bisogno di dollari, perché non li stampa. Li si ottiene solo quando si esporta. Chi esporta? Petrolio, miniere e agricoltura. Sono i tre settori più tassati. È vero, ma sono anche quelli che stanno meglio, nel disagio generale dell’economia argentina”, continua il leader di Buenos Aires. (segue) (Abu)