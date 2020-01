Argentina: Fernandez, priorità è ricostruire mercato interno aumentando capacità di consumo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo al metodo, Fernandez ribadisce l’impegno a dialogare, ma si dice anche pronto a esercitare le sue prerogative: “Ho sempre creduto nella politica del dialogo e non intendo cambiare. Ma so anche che sono il presidente e ho il potere, che non mi è stato dato da nessuna compagnia ma dalla gente. E se non siamo d’accordo, dovrò esercitare il potere. Provo sempre a far sì che il primo passo sia cercare di concordare. Ma quello che stiamo facendo non è un capriccio”. Il presidente argentino si sofferma poi sulle importazioni, anche in questo caso parlando in termini negativi dell’eredità della presidenza di Mauricio Macri: “L’Argentina dipende da molti prodotti importati per produrre le sue merci. E questa è una conseguenza esplicita delle politiche di Macri. Ai tempi di Cristina non era così. Cristina ha lavorato duramente per sostituire le importazioni”. (segue) (Abu)