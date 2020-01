Argentina: Fernandez, priorità è ricostruire mercato interno aumentando capacità di consumo (4)

- “Abbiamo anche un deterioramento del mercato interno che non può essere ignorato. L’Argentina ha due anni consecutivi di calo dei consumi, un record unico”, sottolinea Fernandez, sostenendo che il fatto “che oggi in Argentina si venda un terzo di latte in meno dovrebbe suscitare vergogna”. Il presidente spiega, quindi, il suo approccio: “Innanzitutto dobbiamo ricostruire il mercato interno, perciò dobbiamo mettere capacità di consumo nelle tasche delle persone, che è ciò che stiamo facendo. Il piano alimentare prevede circa cento miliardi di pesos che vengono trasformati in cibo da chi ne ha più bisogno. Ciò non riattiva soltanto la produzione alimentare, perché il proprietario del supermercato inizia a utilizzare il denaro aggiuntivo che raccoglie per altri scopi”. (segue) (Abu)