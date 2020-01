Argentina: Fernandez, priorità è ricostruire mercato interno aumentando capacità di consumo (5)

- “Penso che stiamo adottando una serie di misure, che non sono legate solo alla spesa pubblica, che finirà per riattivare l’economia, ma ciò richiede tempo perché veniamo da un’economia resa anarchica”, afferma ancora Fernandez. Il presidente ritiene possibile ma non certa la fine dell’emergenza in un arco di sei mesi: “Dopo il 31 marzo avremo uno scenario più stabile e spero di non dover più prolungare quei 180 giorni, ma, se necessario, li estenderemo”. Nella lunghissima intervista Alberto Fernandez tocca poi molti altri argomenti, dal rapporto con la sua vice, Cristina Fernandez de Kirchner (già presidente), a quello con i media. (segue) (Abu)