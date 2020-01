Difesa: domani incontro Guerini e omologo cipriota, focus Turchia e Mediterraneo orientale (2)

- Lo scorso 8 gennaio, i ministri degli Esteri di Cipro, Egitto, Francia, Grecia e Italia hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui viene sottolineata la “profonda preoccupazione” per le recenti attività della Turchia nel Mediterraneo orientale. Nello specifico, le parti hanno invitato Ankara ad “agire in maniera responsabile”. Inoltre, prosegue il comunicato, il memorandum di intesa Turchia-Libia volto a delimitare la giurisdizione marittima nel Mediterraneo viola i diritti sovrani dei paesi terzi, non è conforme alla legge del mare e non può produrre conseguenze legali. I ministri ribadiscono la necessità del pieno rispetto della sovranità e dei diritti sovrani di tutti gli Stati nelle loro zone marittime nel Mediterraneo e condannano a questo proposito le continue azioni turche nella zona economica esclusiva di Cipro e le sue acque territoriali. Le parti invitano quindi la Turchia a cessare immediatamente tutte le attività di esplorazione illegale. I ministri hanno quindi concordato di proseguire le consultazioni e convocare il prossimo incontro a Creta, in Grecia, in una data da concordare. (Res)