Regionali Calabria: Berlusconi, per chiudere stagione umiliante, voto utile è per Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 26 gennaio in Calabria "avrete una grande occasione: potrete chiudere una stagione che ha umiliato la vostra Regione, diventata simbolo dell'incapacita' della sinistra di affrontare e risolvere i problemi". Lo ha detto in vista delle elezioni reginali su Instagram il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Il leader azzurro denunciando che "la Calabria arretra" ha elecanto i problemi che affliggono la Regione: "Ha il peggior tasso di disoccupazione in Italia e servizi non adeguati: i ragazzi sono costretti ad emigrare per studiare e gli anziani ad andare nelle altre Regioni per farsi curare. È scollegata dal resto del Paese per l'assoluta mancanza di collegamenti e infrastrutture che la penalizzano anche per il turismo. Il 26 gennaio possiamo voltare pagina con un nuovo presidente, la nostra Jole Santelli. Il voto più utile - ha aggiunto - è quello per il partito del centrodestra che ha maggiore esperienza di governo, che conosce i problemi di una terra così bella e complessa. Il voto utile è quello per Forza Italia". (Rin)