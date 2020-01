Medio Oriente: Massolo (Ispi), si va incontro a fase di destabilizzazione della regione

- Il Medio Oriente va incontro a una potenziale “fase di destabilizzazione regionale”, con l’Iran che attraversa una fase di “oggettiva debolezza” e, non essendo in grado di affrontare gli Stati Uniti, può ricorrere alla mobilitazione di “cellule terroristiche di ispirazione sciita”. Lo ha affermato l’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente dell’Istituto di studi di politica internazionale (Ispi), nel corso del suo intervento alla trasmissione “Mezz’ora in più” su “La7”. Secondo il diplomatico, una “guerra totale” dopo l’uccisione del generale Qasem Soleimani da parte degli Stati Uniti è da escludersi perché “l’economia iraniana attraversa una fase di grande difficoltà”. È invece da immaginare “un’ondata di destabilizzazione”.(Res)